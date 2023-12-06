В Госдуме заявили, что понятие "сумасшествие" характеризует политику Байдена

Global look Press/Pool/Consolidated News Photos/Yuri Gripas Курс проводимой политики американского лидера Джо Байдена можно охарактеризовать сумасшествием, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
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