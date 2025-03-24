Немецкие биологи сделали уникальное открытие: они приобрели кусочек янтаря, добытый в российском городе Янтарный, и обнаружили в нем яйцо, из которого, по мнению ученых, более 30 миллионов лет назад должна была вылупиться бабочка.
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