ВСУ в Сумской области подрывают мосты, понтоны и минируют всё, что представляет интерес для ВС России с точки зрения логистики и позиций, заявил замкомандира роты БПЛА из группы Аида спецназа «Ахмат» с позывным Бритва военкору RT Владу Андрице.