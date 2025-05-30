ВСУ в Сумской области подрывают мосты, понтоны и минируют всё, что представляет интерес для ВС России с точки зрения логистики и позиций, заявил замкомандира роты БПЛА из группы Аида спецназа «Ахмат» с позывным Бритва военкору RT Владу Андрице.
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