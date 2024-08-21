«Известия» оценили новый фильм Netflix с Марком Уолбергом и Холли Берри

На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера экшена «Союз» с Марком Уолбергом и Холли Берри про работягу из Нью-Джерси, которого неожиданно объявившаяся школьная любовь вербует в некую секретную организацию.
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