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Военное обозрение

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Штурмовики ВВС США A-10 Thunderbolt II приняли участие в последних в своей жизни совместных с ВВС Республик

Штурмовики ВВС США A-10 Thunderbolt II приняли участие в последних в своей жизни совместных с ВВС Республик

Buddy Squadron — традиционное совместное учебное мероприятие ВВС США и Южной Кореи, которое берет свое начало в 1990-х годах.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ну и ЛАДУШКИ , ХОРОШАЯ НОВОСТЬ. Эти самолёты хоть и в  ГОДАХ  как наши ,,ГРАЧИ,, , НУ ОЧЕНЬ   ХОРОШО ЗАЩИЩЕНЫ  и  ВООРУЖЕНИЯ БЕРУТ  на  БОРТ по самый  НЕБАЛУЙСЯ ...!!!
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