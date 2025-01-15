Гиперзвуковой ракетный комплекс Тайваня - «Цинтянь» Американский концепт гиперзвуковой ракеты HAWK. Тайваньское изделие «Цинтянь» должно иметь схожий облик.
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Гиперзвуковой ракетный комплекс Тайваня - «Цинтянь» Американский концепт гиперзвуковой ракеты HAWK. Тайваньское изделие «Цинтянь» должно иметь схожий облик.
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