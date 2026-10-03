Тайвань получил первые два из 66 истребителей F-16 Block 70

F-16 Block 70 с номером 6728 перед посадкой на авиабазе Чжихан, 2 октября 2026 года / © CNA Два новых F-16C Block 70 с бортовыми номерами 6727 и 6728 приземлились около полудня 2 октября на авиабазе Чжихан в уезде Тайдун, на востоке Тайваня.