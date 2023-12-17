На Украине заявили о завершении 20-летнего спора с Румынией по каналу на Дунае

Украина и Румыния урегулировали многолетний спор, связанный со строительством глубоководного судового хода Дунай – Черное море, заявил 16 декабря министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
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