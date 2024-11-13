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Газета.ру

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Белый дом не стал комментировать участие Маска в формировании команды Трампа

Белый дом не стал комментировать участие Маска в формировании команды Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не выразила обеспокоенности участием основателя компаний SpaceX и Tesla, миллиардера Илона Маска в формировании будущей команды избранного президента США Дональда Трампа.

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Комментарии
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Катерина
А   что  тут  комментировать...  Такие,  как  Маск и  правят Штатами  давным  давно... и  в  Мире гегемонят  они  же.
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17 час.

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