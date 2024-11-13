Белый дом не стал комментировать участие Маска в формировании команды Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не выразила обеспокоенности участием основателя компаний SpaceX и Tesla, миллиардера Илона Маска в формировании будущей команды избранного президента США Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии