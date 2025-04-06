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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Первый канал показал «Открытие Байкала» на Дальнем Востоке раньше, чем в Москве. Результаты турнира месяц держались в тайне

Соревнования по фигурному катанию на открытом льду озера Байкал прошли в начале марта, но результаты не публиковались и держались в тайне до эфира.

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