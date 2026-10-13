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Лукашенко поблагодарил Запад за строительство забора на границе с Белоруссией

Лукашенко поблагодарил Запад за строительство забора на границе с Белоруссией

Alexander Welscher/dpa/picture-alliance/TASS Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 октября в шутливой форме выразил благодарность соседним государствам за возведение забора на границе.

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