Лукашенко поблагодарил Запад за строительство забора на границе с Белоруссией

Alexander Welscher/dpa/picture-alliance/TASS Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 октября в шутливой форме выразил благодарность соседним государствам за возведение забора на границе.
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