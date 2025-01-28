Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 988 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег
    Пусть Татьяна Буцкая оправдает свою зарплату количеством детей, а потом предлагает законы.А зарплату платит...
  • Nata
    Наша Дума уверенно становится филиалом лечебницы. Сами понимаете какой лечебницы.А зарплату платит...
  • Александр Дубков
    дураА зарплату платит...

"Убивали вдесятером": В Киргизии расследуют гибель русского школьника Димы Чернявского

"Убивали вдесятером": В Киргизии расследуют гибель русского школьника Димы Чернявского

Царьград x99/ZUMAPRESS.com/Globallookpress В Киргизии милиция расследует дело о смерти русского школьника Димы Чернявского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Добрый Кот
Русских участников СВО  не граждан России депортируют. Даже закон пришлось придумать , что бы не выдворять. А вы говорите про закон о репатриации.
Ответить
7 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Все эти законы потом &quot;исполняют&quot;, типа того, одни предатели России и казнокрады... Пока ты им, сука-лар, на лапу не дашь, они (как правило, бабы толстозадые)... &quot;рабочее место&quot; своё не поднимут со стула. Разогнать бы всех этих сучек продажных, да кто же &quot;работать  будет&quot;? как говорит их главный смотрящий, г-н Мишустин...
Ответить
7 час.
Инга
Закон этот работает не для Русских
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх