"Убивали вдесятером": В Киргизии расследуют гибель русского школьника Димы Чернявского

Русских участников СВО не граждан России депортируют. Даже закон пришлось придумать , что бы не выдворять. А вы говорите про закон о репатриации.

ВУ

Владимир Уфимцев

Все эти законы потом "исполняют", типа того, одни предатели России и казнокрады... Пока ты им, сука-лар, на лапу не дашь, они (как правило, бабы толстозадые)... "рабочее место" своё не поднимут со стула. Разогнать бы всех этих сучек продажных, да кто же "работать будет"? как говорит их главный смотрящий, г-н Мишустин...