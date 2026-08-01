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Царьград

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Тысячи нелегалов бегут из испанской Сеуты из-за жажды и голода

Тысячи нелегалов бегут из испанской Сеуты из-за жажды и голода

Мигранты массово уходят из испанской Сеуты из‑за невыносимых условий и голода.Испанский анклав Сеута столкнулся с беспрецедентным миграционным кризисом — в город незаконно проникли более 60 тысяч человек.

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