В 2019 году Индия предприняла попытку совершить исторический для своей космической отрасли шаг - доставить на Луну посадочный модуль и луноход

В 2019 году Индия предприняла попытку сделать исторический для своей космической отрасли шаг – доставить на Луну посадочный модуль и луноход.
Популярные статьи
- Для запуска полностью беспилотных трамваев необходимо разработать нормативную базу и инфраструктуру, отметили в компании
- Китайская компания Landspace повторила частично неудачный запуск своей ракеты-носителя Zhuque-2, первой в Китае ракеты с метановым двигателем
- Челябинский Challenger: премьера гусеничного трактора FT80 от ДСТ-Урал…
Свежие комментарии