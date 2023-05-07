Женщину сняли с рейса – после голосования пассажиров

Из-за инцидента рейс был задержан на час. В понедельник с рейса Frontier Airlines выгнали женщину-дебошира после того, как возмущенные ее поведением пассажиры провели голосование за изгнание из самолета.
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