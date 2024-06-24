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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Поздняков об Олимпиаде-2028: «Считаю, к этому моменту создадутся все условия, чтобы не только спорт, но и все, что связано с Россией, вернулось на круги своя»

Соревнования пройдут в американском Лос-Анджелесе. – Дискуссия по поводу того, стоит ли ехать на Олимпиаду (в 2024-м ее примет Париж – Sports), расколола спортивное сообщество.

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