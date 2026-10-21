Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид рассказал о психологических трудностях, с которыми столкнулся из-за постоянных травм в последние годы, и объяснил, насколько важна поддержка партнеров по команде, способных понять его ситуацию.
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