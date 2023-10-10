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Зонд «Паркер» снова побил рекорд скорости в космосе

Зонд «Паркер» снова побил рекорд скорости в космосе

Он разогнался до 635 266 километров в час – это рекорд среди любых объектов, созданных людьми. Во время своего 17-го витка вокруг Солнца зонд Parker Solar Probe разогнался до 635 266 километров в час, вновь побив рекорд самого быстрого объекта, когда-либо созданного руками человека.

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