Зонд «Паркер» снова побил рекорд скорости в космосе

Он разогнался до 635 266 километров в час – это рекорд среди любых объектов, созданных людьми. Во время своего 17-го витка вокруг Солнца зонд Parker Solar Probe разогнался до 635 266 километров в час, вновь побив рекорд самого быстрого объекта, когда-либо созданного руками человека.