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Терпение лопнуло? Москва ужесточает контроль за выделяемыми Крыму финансами

Терпение лопнуло? Москва ужесточает контроль за выделяемыми Крыму финансами

Правительство России досрочно прекратило действие Федеральной программы развития Крыма и Севастополя, которая была рассчитана до 2025 года.

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