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18-летний Ван Аш отыграл двойной матчбол в самом длинном финале в истории «Челленджеров»

18-летний Люка Ван Аш стал чемпионом «Челленджера» во французском По. В финале он победил Уго Эмбера – 7:6(5), 4;6, 7;6(6).

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