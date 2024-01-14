Канцелярия Нетаньяху: ХАМАС планировало атаки на объекты в Европе и Африке

Палестинское исламистское движение ХАМАС планировало атаки на объекты в Европе и Африке. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступили в канцелярии руководителя правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
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