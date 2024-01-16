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Закон, порядок, государство

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В Омске оперативники наркоконтроля задержали жителя Свердловской области по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области при проведении оперативных мероприятий установили, что в город Омск прибыл 20-летний житель Свердловской области с целью распространения наркотиков.

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