Картофель с начала года в Тульской области подорожал в два с половиной раза

Самый подорожавший с начала года продукт в Тульской области – по-прежнему картофель. По данным региональной информационной системы в сфере закупок цена на товар с января выросла на 144,9% (почти 30 рублей).
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