Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Выручка TSMC выросла во 2 квартале на 32% благодаря высокому спросу на ИИ-чипы

Выручка TSMC выросла во 2 квартале на 32% благодаря высокому спросу на ИИ-чипы

Крупнейший в мире контрактный производитель чипов TSMC сообщил о заметном увеличении выручки во втором квартале, которая превзошла прогнозы рынка на фоне растущего спроса на приложения искусственного интеллекта (ИИ), пишет Reuters.

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