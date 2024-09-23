Разгромившего могилу Маслякова отправили в психбольницу

Задержанного “проверят на вменяемость”. Представители администрации Новодевичьего кладбища в Москве и семья телеведущего Александра Маслякова подали заявление в полицию после того, как неизвестный разгромил могилу ведущего КВН.
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