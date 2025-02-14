Зеленский отказался передать США права на минеральные ресурсы Украины

ВАШИНГТОН, 14 февраля, ФедералПресс. На Мюнхенской конференции по безопасности глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил предложение американских чиновников о передаче прав на 50 процентов будущих минеральных ресурсов Украины.
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