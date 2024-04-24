Ассоциация блокчейна и Техасский альянс свободы криптовалют подали в суд на SEC

Ассоциация блокчейна (AB) совместно с Техасским альянсом свободы криптовалют (CFAT) подали иск в окружной суд Техаса против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), требуя отмены недавно введенных правил для брокеров-дилеров.
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