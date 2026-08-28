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Царьград

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Министр ЛНР опроверг слухи об отключениях электроэнергии в сентябре

Министр ЛНР опроверг слухи об отключениях электроэнергии в сентябре

Министр Константин Роговенко уверил жителей Луганской Народной Республики, что информация о плановых отключениях электроэнергии с 28 по 7 сентября является ложной и власти работают над подключением новых абонентов.

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