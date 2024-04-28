«Я не узнаю этого человека»: Киркоров рассказал о поддержке Зеленского в начале его актерской карьеры в России

И посетовал, что первым попал под санкции украинского президента Филипп Киркоров в интервью программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ поделился воспоминаниями о работе с Владимиром Зеленским, когда нынешний президент Украины мечтал о покорении российского шоу-бизнеса.