На границе с Литвой сотрудники ФСБ задержали украинских шпионов Российские правоохранительные органы продолжают задерживать на территории страны лиц, работающих на украинскую разведку.
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На границе с Литвой сотрудники ФСБ задержали украинских шпионов Российские правоохранительные органы продолжают задерживать на территории страны лиц, работающих на украинскую разведку.
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