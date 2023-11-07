Более 300 студентов приняли участие во встрече с руководителями НКО в рамках программы «Обучение служением»

АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» в партнерстве с НГЛУ им. Н.А. Добролюбова организовали открытый диалог с участием студентов первого курса университета и представителей некоммерческих организаций Нижегородской области.
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