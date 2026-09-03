⚡️85% россиян совершают покупки на маркетплейсах в день получения зарплаты Об этом свидетельствуют результаты исследования платежного сервиса «Апельсин», посвященного финансовым привычкам жителей страны.
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