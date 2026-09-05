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МОСИНФОРМ

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Москва отметит 879-летие событиями в разных районах города

Москва отметит 879-летие событиями в разных районах города

5 и 6 сентября Москва празднует свое 879-летие. К этой дате специалисты комплекса городского хозяйства разместили в столице свыше 3,5 тысячи флагов и праздничных конструкций.

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