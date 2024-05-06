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Politico: спонсоры Байдена финансируют пропалестинских демонстрантов в США

Politico: спонсоры Байдена финансируют пропалестинских демонстрантов в США

Сторонники Палестины в конфликте с Израилем обвинили президента США Джо Байдена в геноциде. Однако именно его политические спонсоры профинансировали некоторые пропалестинские общественные акции, сообщило Politico.

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