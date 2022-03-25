Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexander Nevsky
    Точно!)))Путин уволил Чуба...
  • Александр Лагуткин
    Блин, что же теперь будет с "устойчивым развитием" России без этого врага страны и народа!?Путин уволил Чуба...
  • Виктор Михайлов
    Наглости пшекам не занимать ! Что они о себе возомнили ? Они свою долю безропотно отдали Евросоюзу и пусть сидят там ...МИД Китая прокомм...

Трамп подал иск против Хиллари Клинтон

Трамп подал иск против Хиллари Клинтон

 РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп подал судебный иск против Хиллари Клинтон и руководства Демократической партии, обвинив их в попытке повлиять на исход выборов 2016 года путем распространении ложных сведений о его сговоре с Россией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх