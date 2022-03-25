Трамп подал иск против Хиллари Клинтон

РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп подал судебный иск против Хиллари Клинтон и руководства Демократической партии, обвинив их в попытке повлиять на исход выборов 2016 года путем распространении ложных сведений о его сговоре с Россией.
РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп подал судебный иск против Хиллари Клинтон и руководства Демократической партии, обвинив их в попытке повлиять на исход выборов 2016 года путем распространении ложных сведений о его сговоре с Россией.
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