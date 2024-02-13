Тральщики осуществили в Черном море разведывательный поиск мин

Экипажи тральщиков Черноморского флота отработали противоминные действия, осуществив разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря.
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