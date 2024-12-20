В столичных секторах будут организованы ярмарки с местной продукцией и товарами

По сообщению мэрии Кишинева, в выходные дни 21-22 декабря 2024 года в столичных секторах будут организованы ярмарки местной продукцией и товаров, направленные на поддержку местных производителей и обеспечение доступа горожан к сезонной сельскохозяйственной продукции.