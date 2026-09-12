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ВСУ не смогли сбить ракеты «Искандер»

ВСУ не смогли сбить ракеты «Искандер»

Вооруженные силы Украины не смогли сбить ни одной российской ракеты «Искандер» в ходе удара ВС РФ ночью с 11 на 12 сентября.

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