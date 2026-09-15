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Царьград

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Суд по делу Карапетяна сорван: прокурор не пришел за 5 минут до начала

Суд по делу Карапетяна сорван: прокурор не пришел за 5 минут до начала

Рассмотрение дела, в котором фигурируют руководитель фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян и его соратник Алик Алексанян, отложено.

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