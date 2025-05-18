Изге Болгар жыены открыли молитвой покаяния «Тауба»

Автор: Жамиль Салимгареев Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ» В Болгаре начинается празднование Изге Болгар жыены – ежегодного торжественного события, проходящего в городе Болгар в честь принятия ислама в качестве государственной религии Волжской Булгарией.
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