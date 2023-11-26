В Крыму проходят лекции для предпринимателей

В рамках реализации программы «Фабрика технологических стартапов» совместно с Фондом поддержки предпринимательства Крыма в Крымском федеральном университете состоялась встреча с предпринимателями полуострова.
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