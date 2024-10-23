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МО: Силы ПВО уничтожили 14 украинских дронов над регионами России

МО: Силы ПВО уничтожили 14 украинских дронов над регионами России

Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников на регионами России ночью 23 октября. Об этом в Telegram-канале сообщает Министерство обороны РФ.

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