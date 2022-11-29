Водитель иномарки врезался в ограждение и погиб в Курортном районе Петербурга

Смертельная авария произошла в Курортном районе Петербурга, сообщили в правоохранительных органах. По предварительным данным, на Приморском шоссе 68-летний житель поселка Комарово, управляя Kia Sorento, съехал на обочину и врезался в ограждение.
Смертельная авария произошла в Курортном районе Петербурга, сообщили в правоохранительных органах. По предварительным данным, на Приморском шоссе 68-летний житель поселка Комарово, управляя Kia Sorento, съехал на обочину и врезался в ограждение.
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