Федеральное агентство новостей №1

6 881 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Искандер Калибров
    Мусорная лицедейка.Все спектакли по ...
  • Владимир Акулов
    В  тюрьму  ее  не  посадят  : до  суда  ее  отправят  под  *домашний  арест  *...Там  сучка  от  кого-нибудь  заберем...Сбившей мать с де...
  • Лия Гарифулина Гуркина
    Всего лишь??? За загубленные жизни  всего лишь 15 лет??? А отягчающие обстоятельства - наркотическое опьянение? Ведь ...Сбившей мать с де...

Водитель иномарки врезался в ограждение и погиб в Курортном районе Петербурга

Водитель иномарки врезался в ограждение и погиб в Курортном районе Петербурга

Смертельная авария произошла в Курортном районе Петербурга, сообщили в правоохранительных органах. По предварительным данным, на Приморском шоссе 68-летний житель поселка Комарово, управляя Kia Sorento, съехал на обочину и врезался в ограждение.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх