Театральный каток в Химках стал самым посещаемым в Подмосковье

Театральный каток в Химках вновь стал самым популярным в Московской области за прошедшие выходные. В воскресенье его посетили 1700 человек — это самый высокий показатель среди всех катков в регионе, сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.
Театральный каток в Химках вновь стал самым популярным в Московской области за прошедшие выходные. В воскресенье его посетили 1700 человек — это самый высокий показатель среди всех катков в регионе, сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.
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