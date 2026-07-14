Спорт и диета
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Спорт и диета

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Как яблочный пектин наводит порядок в организме: от кишечника до сосудов

Каждый раз, открывая баночку с домашним джемом, я вспоминаю бабушкины уроки: почему ее яблочное повидло всегда было таким плотным, хоть ножом режь, а мое клубничное варенье предательски растекалось по тосту.

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