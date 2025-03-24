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Система «Купол Донбасса» за неделю перехватила 185 БПЛА над Донецком и Макеевкой

Система «Купол Донбасса» за неделю перехватила 185 БПЛА над Донецком и Макеевкой

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за неделю перехватила 185 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Донецком и Макеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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