В МИДе назвали ответственных за контрабанду оружия с Украины

Проблема нелегальной торговли оружием существовала на Украине и раньше, но начала обретать действительно серьезные масштабы с 2014 года, заявила «Известиям» глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.