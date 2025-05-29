В МИДе назвали ответственных за контрабанду оружия с Украины

Проблема нелегальной торговли оружием существовала на Украине и раньше, но начала обретать действительно серьезные масштабы с 2014 года, заявила «Известиям» глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
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