В Курской области на этой неделе состоится первое заседание рабочей группы по вопросам переселенцев

<p style="text-align:justify"><strong>Во время заседания Правительства Курской области врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что на этой неделе должно состояться первое заседание межведомственной рабочей группы по вопросам вынужденных переселенцев.
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