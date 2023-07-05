Театр абсурда

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 Авиакомпании с банками вас, так сказать, красиво, со всей широтой своей русской души отлюбили

 Авиакомпании с банками вас, так сказать, красиво, со всей широтой своей русской души отлюбили

А поговорить?! Месье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюкброт Спасите нас, мы пропали! - отправили обращение наши уехавшие в МИД РФ.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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15 час.
Владимир Алтайцев
ни рубля  подлецам.
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15 час.
Надежда Белугина
А мы вот живём и не мечемся. Бежать нам некуда и не на что. И страна у нас одна единственная, и земля. И сколько вы её позорить ещё будете? Испытаний много впереди. И пока их не преодолеем, спокойствия не будет. Зачем возвращаться?  Автор прав: издали вы нам больше нравитесь - от взглядов пренебрежительных избавлены. Времечко тикает, денежки тают. На своей земле своих-то чего было бояться? Или мы вам не свои?
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13 час.

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