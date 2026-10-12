Баулы районында «Токмач-баттл» гастрономия фестивале узды

Кызылъяр мәдәният йортында шаулап-гөрләп «Токмач-баттл» V район гастрономия фестивале узды. Быел ул Россия халыклары бердәмлеге елына багышланды, дип хәбәр итә «Хезмәткә дан» газетасы.
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