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Баулы районында «Токмач-баттл» гастрономия фестивале узды

Баулы районында «Токмач-баттл» гастрономия фестивале узды

Кызылъяр мәдәният йортында шаулап-гөрләп «Токмач-баттл» V район гастрономия фестивале узды. Быел ул Россия халыклары бердәмлеге елына багышланды, дип хәбәр итә «Хезмәткә дан» газетасы.

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